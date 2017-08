Espero hacer parte de la reconstrucción del lugar: exhabitante del Bronx

Por: Redacción Digital BLU Radio

Entre las personas que aplaudían contentas y esperanzadas en el lanzamiento del plan de renovación del Bronx encontramos a Alfonso Varela, un hombre que logró salir del oscuro mundo de las calles y la delincuencia y ahora quiere aprovechar las nuevas oportunidades que le ofrece la vida.

"Qué importante es esto, todo bonito, pero qué bueno sería tener una inclusión social como habitantes de la calle, que debemos tener una oportunidad de progresar", le dijo a Blu Radio.

Él cuenta que duró alrededor de 12 años deambulando por las calles, sin un rumbo fijo y pocas aspiraciones.

"Prácticamente ando en la calle desde los 14 años que quedé huérfano, pero no me perdí tanto en el mundo de la calle porque un tío y mi familia me ayudaron mucho, pero igual el daño estaba hecho", narró.

Y ahora que el Bronx cambiará de cara, Varela cuenta que él y sus compañeros que lograron rehabilitarse, quieren trabajar en la construcción del nuevo centro comercial que estará en donde funciona el batallón de reclutamiento y los nuevos proyectos de renovación.

"Para mí esto es fabuloso y ojalá no sea a tanto tiempo porque 10 o 15 años sería un proyecto muy extenso", dijo.