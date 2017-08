Mundo BLU dio a conocer el caso de Amanda Morales Guerra, una mujer de Guatemala que está pasando por una difícil situación migratoria desde el pasado 17 de agosto en EE.UU., por eso está encerrada en una iglesia de Nueva York.

Amanda tiene 33 años, tres hijos ciudadanos de EE.UU., y teme ser deportada dejándolos abandonados. La mujer no puede salir de la iglesia porque es considerada por las autoridades como una persona fugitiva. “A mí no me quedó otra opción, porque yo busqué abogados y lo único que hicieron fue robarme el dinero”, señaló.

El jueves 17 de agosto, Amanda se unió al Movimiento Santuario de Nueva York y fue recibida por el padre Luis.

El propio sacerdote, también miembro del Movimiento Santuario, asegura que no se trata de una fuga sino de una cuestión de desobediencia civil en que se cuestiona qué clase de leyes separan a los padres de sus hijos.

“Nosotros como parte de nuestro Movimiento y de nuestras iglesias tenemos ese deber moral y espiritual de proteger y abogar por toda persona que se sienta vulnerable en estas circunstancias”, aseguró.

Este lunes se presentarán en las oficinas de migración para reabrir el caso de Amanda porque, según el padre Juan Carlos, “hay negligencia legal y explotación en contra de ella”.

