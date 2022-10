Jada Pinkett, esposa de Will Smith, denuncia 'racismo' en Premios Óscar 2016

La etiqueta #OscarsSoWhite (Oscar muy blanco) hizo furor en las redes sociales, con aireados usuarios molestos por la falta de diversidad.

"Tal vez repiten #OscarsSoWhite porque a Hollywood le encantan las secuelas", ironizó Jessica Goldstein, del blog ThinkProgress.

"Hubo más diversidad en 1936 durante los Juegos Olímpicos de Berlín", cuando la ciudad ya estaba bajo el régimen nazi, comentó por su parte el internauta Richard Hine en su cuenta de Twitter.

La polémica estalló el año pasado cuando la directora de "Selma", Ava DuVernay, y su protagonista, David Oyelowo, brillaron por su ausencia en las nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

La película, basada en la lucha de Martin Luther King por el reconocimiento de los derechos civiles de la comunidad negra, había recibido el beneplácito de la crítica, que la situaba sin ninguna duda en competición.

Este año Will Smith e Idris Elba parecían los mejores posicionados para recibir candidaturas por sus actuaciones en "Concussion" y "Beasts of No Nation" respectivamente.

Lo mismo ocurría con "Straight Outta Compton", un éxito de taquilla en Estados Unidos por su forma de recrear los orígenes del grupo de gangsta rap N.W.A., cuyos integrantes eran negros.

El protagonista de "Creed", Michael B. Jordan, también era un fuerte contendiente, pero fue su compañero de reparto, Sylvester Stallone, quien logró la nominación.

"Los miembros de la Academia no votan en función de la raza o del sexo. Son los estudios los que deben solucionar esto escogiendo elencos que reflejen más a la sociedad", contó a la AFP Tim Gray, uno de los editores de la revista Variety.

La máxima responsable de la Academia, Cheryl Boone Isaacs -que en 2013 se convirtió en la primera presidenta negra de la organización-, aplaudió la discusión.

"Necesitamos tomar más acciones para asegurarnos que la industria (del entretenimiento) sea mucho más inclusiva", declaró a la AFP.

Habrá que esperar un año para confirmar si los estudios de cine optan por elencos más diversos.