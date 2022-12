No hubo conciliación entre candidatas por denuncias de corrupción

a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, proceso que no se adelantó por la no asistencia de Cataño.

La aspirante a la duma departamental por el partido Centro Democrático dijo que no asistió a la audiencia por ser madre cabeza de hogar y no tener el tiempo para el desplazamiento a la capital de la república, "envié una petición para que esa audiencia se haga en Cali, no en Bogotá, en Cali esta Dilian y estoy yo" además indico que no se va a retractar de los cuestionamientos hacía Toro.

No obstante el abogado defensor de la candidata a la Gobernación, Abelardo de la Espriella, explicó que ahora la candidata a la asamblea deberá enfrentarse a un proceso por injuria y calumnia, " la señora Juana Eloisa Cataño quiso aumentar popularidad con infamias contra la doctora Dilian, ahora deberá demostrar lo que dijo en medios y redes sociales" sostuvo.

Agrego que la otra semana serán llamados el candidato a la Gobernación, Christian Garcés Aljure y el abogado Gustavo Prado, también por denuncias contra su defendida.