Un Gabinete sin milimetría política

El nuevo gabinete de Santos debe estar conformado por hombres y mujeres con grandes calidades humanas, competentes y con sentido patriótico, sin importar el partido político que representen. Hombres y mujeres con un enorme compromiso social, que tengan claro que el interés general debe primar siempre sobre el interés particular. Que entiendan -¡por Dios!- que los dineros públicos son sagrados y que robarse un peso es un crimen y no una falta disciplinaria.

Es hora de que Santos integre un Gabinete con sentido histórico, que asuma el compromiso de sacar a Colombia del atolladero en que se encuentra. Y para ello es necesario -y obligatorio- que se olvide de las hojas de vida de los recomendados de los políticos, como acaba de suceder con el recién nombrado ministro de Minas, Germán Arce, que debe su puesto al Partido Conservador, pero -sobre todo- al ministro Mauricio Cárdenas, como es bien sabido.