Exploramos las claves, el emprendimiento y la IA: 12 de octubre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

El programa Blu 4.0 de este domingo 19 de octubre de 2025 destacó cómo la innovación, la creatividad y la tecnología están transformando la cultura, el arte y los negocios en Colombia y el mundo.

La tecnología está de moda, pero ¿qué proponen los candidatos y para dónde va el país en la Cuarta Revolución Industrial? Exploramos las claves de la identidad digital, el emprendimiento regional y la Inteligencia Artificial que ya se aplica en los medios.

Daniel Bilbao (Co-fundador de Truora), analizó la onda tecnológica en Colombia, destacando el buen momento del ecosistema y la adopción de IA. Enfatizó en la urgencia de usar la tecnología (como el blockchain y la identidad digital) para solucionar problemas públicos, incluyendo las elecciones. Además, compartió el éxito de Truora con contratos de firma electrónica e identidad digital en El Salvador.

Luis Alfredo Gómez (Presidente de Innovatec), expuso el resurgimiento del Valle del Cauca como un "Silicon Valle" en el país. Resaltó que cinco de las diez empresas más grandes de software de Colombia están en Cali, contribuyendo a cerrar la brecha de déficit de empleo tecnológico a través de iniciativas como Nido (incubadora) y Dig Campus (formación becada) de la Gobernación.

Marcio Guilerme da Silva (Vicepresidente de Streaming de Caracol Televisión), presentó a Ditu como un caso de éxito en el uso de la Inteligencia Artificial y la nube de AWS (Amazon Web Services). Explicó cómo la tecnología permite a Ditu ofrecer una experiencia escalable e intuitiva para los usuarios, respondiendo al cambio en los hábitos de consumo de contenidos.

