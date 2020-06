¿Japón pagará el pasaje y otros gastos a quien visite el país tras la pandemia?

Por: AFP

“Si vas a Japón después de la pandemia, el Gobierno japonés te paga la mitad del viaje”, es el prometedor anuncio de un video en YouTube. Esta supuesta noticia fue compartida desde el 22 de mayo en distintos formatos más de 25.000 veces en redes sociales y también fue publicada por medios de comunicación de América Latina.

Sin embargo, según aclaró el Gobierno japonés el 27 de mayo, el beneficio solo está pensado para residentes y para viajes dentro del territorio nacional.

El origen de la confusión

AFP comprobó que algunos medios citan como fuente una nota del 21 de mayo de 2020 publicada en el periódico The Japan Times adjudicada a la agencia de noticias Kyodo News.

En el sitio web de Kyodo News, esa misma nota, publicada un día antes, incluía al 29 de mayo un aviso de que el texto había sido actualizado el 22 de mayo en el párrafo que reza: “El gobierno busca impulsar el turismo doméstico subsidiando una parte de los gastos de viaje una vez que el brote de coronavirus esté bajo control”.

Según se pudo constatar con la herramienta Web Archive, al 20 de mayo, ese párrafo señalaba la versión que luego se hizo viral: “El gobierno está planeando atraer de regreso a los visitantes extranjeros cubriendo la mitad de sus gastos de viajes”.

Reactivación económica

Entre otras medidas para reactivar la economía nacional tras la pandemia de COVID-19, el gobierno japonés analiza impulsar el sector turístico mediante el plan Go To Travel. El proyecto propone, según la traducción al español, “proporcionar a los consumidores que compran productos de viaje durante el período a través de una agencia de viajes, etc, un cupón equivalente a la mitad del precio”.

Sin embargo, el 27 de mayo, las autoridades niponas aclararon que este programa, sobre el que aún se están definiendo los detalles, solo incluirá viajes dentro del país y de habitantes del mismo. En esa fecha, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo publicó un comunicado en el que señala que se había publicado “información incorrecta” sobre el plan en los medios.

Parte del comunicado, traducido al español, indica: “La campaña Go To Travel está siendo considerada por el Gobierno japonés para reactivar los viajes domésticos dentro de Japón dándole un apoyo a los residentes de Japón en los costos asociados con el alojamiento y los viajes”.

La agencia japonesa de Turismo también publicó dos tuits (1 y 2) el mismo día aclarando el alcance del plan: "Con respecto a los informes de algunos medios de comunicación de que ‘El gobierno japonés está considerando una campaña para ayudar a los turistas extranjeros que visitan Japón ofreciendo apoyo para la mitad de sus gastos de viaje’, tenga en cuenta que la campaña Go To Travel que está considerando el gobierno japonés es para estimular la demanda de viajes internos dentro de Japón después de la pandemia de Covid-19 y sólo cubrir una parte de los gastos de viaje internos".

De acuerdo con un documento del gobierno del 7 de abril, el plan Go To Travel forma parte de una iniciativa más amplia para “estimular audazmente la demanda de los consumidores y poner a la economía japonesa de nuevo en una senda de crecimiento sólido”.

Al 1 de junio de 2020, Japón registra más de 16.800 casos de COVID-19 y más de 800 muertes por la enfermedad.

En suma, el Gobierno japonés está analizando la posibilidad de implementar un programa que subsidie los viajes, pero solo para los residentes del país y para turismo interno. La desinformación se originó en un artículo periodístico de una agencia de noticias japonesa que luego fue corregido.

