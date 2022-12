Abrió para dar comida a vecinos en paro minero y encapuchados acabaron con su supermercado

Cuando se cumplen 36 días de un duro y prolongado paro minero en Segovia, la situación parece llegar a su estado más critico: el del hambre y la supervivencia.





No es que no haya alimento para vender o regalar a quienes padecen de falta de comida, es que los organizadores prohibieron la apertura del comercio so pena de “graves consecuencias”, que le llegaron al dueño de un local, al que llamaremos Elías, que se atrevió a abrir para darle algunos productos a familias con niños.





Varios encapuchados en la noche de ayer, mientras se encontraba haciendo la limpieza, intentaron derribar la puerta de la tienda y al no poder hacerlo atacaron con explosivos que acabaron con lo material y casi con la vida de quienes estaban dentro.





“Precisamente, hace tres minutos, a unas personas se les había entregado artículos de primera necesidad y llega esta gente intempestivamente y al no tumbar la puerta se dedican a tirar petardos”, aseguró el comerciante.





Los explosivos causaron daños por 30 millones de pesos, pero la prolongación del paro deja pérdidas incalculables y no solo para Elías, sino para los cerca de 1500 establecimientos o comercios de la zona.





“Uno hace las cuentas por lo de uno, pero aquí hay mucha gente sufriendo y como que a nadie le importa que se resuelva pronto”, lo comenta Elías con cierta impotencia al sumar con calculadora en mano lo que perdió con este “ataque criminal”.



