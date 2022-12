Alcaldía de Medellín debe rectificar frente a investigación de pauta oficial: FLIP

A través de un comunicado, la Fundación para la libertad de Prensa –FLIP-, llevó a instancias legales las diferencias entre su investigación “Fico: el alcalde vanidoso” y la Alcaldía de Medellín.



La historia comenzó hace 3 días, cuando la FLIP publicó su investigación sobre el uso de recursos públicos en pauta, asegurando que el alcalde Federico Gutiérrez es el que más invierte dinero porque en 2016 y 2017 habría destinado 130.000 millones de pesos.



A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía le salió al paso a la investigación, dijo que no usaron ese monto sino $15.000 millones y escribió: “el informe carece de rigor técnico y metodológico al mezclar convocatorias sociales, información ciudadana, actividades misionales, promoción de inversión económica, entre otros aspectos, con pauta publicitaria”.



Incluso, el mismo comunicado asegura que la investigación de la FLIP se queda con un titular y enunciado que no corresponde a los contratos que sustentan la información.



Pues esas afirmaciones generaron un nuevo pronunciamiento de la FLIP, que le solicita a la Alcaldía rectificar sus calificativos contra la investigación porque señalan que no cumplen con el deber de dar información veraz e imparcial.

“Solicitamos formalmente a la Alcaldía rectificar, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución, la afirmación que hace sobre las cifras publicadas por la FLIP donde las califica de ‘no ciertas o reales’. De acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional con respecto al derecho a la rectificación, solicitamos que dicha rectificación tenga el mismo alcance y difusión que las afirmaciones iniciales”, se lee en el comunicado.



Y la FLIP fue más allá. “Es preocupante que una administración que no es consistente en las cifras que aporta, excede los tiempos legales previstos para la respuesta de solicitudes de información y se niega a ofrecer entrevistas, precisamente, para poder preguntar sobre los hallazgos; se sitúe con la autoridad democrática de calificar déficit de rigor técnico y metodológico de ejercicios de veeduría sobre su labor”.



Precisamente, Blu Radio buscó un vocero de la Alcaldía para profundizar en el tema o tener una respuesta sobre la solicitud de rectificación de la FLIP, pero no fue posible.

