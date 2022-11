Amenazan a periodista en Segovia, Antioquia

La periodista Jhanuarya Gómez Gil llegó a Medellín huyendo de las amenazas que recibió por parte de bandas criminales en el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia.

Luego 32 años de vivir en esa localidad, esta periodista, quien se dedicaba a realizar laborales sociales a través de la página El Informativo Segoviano, fue desalojada de su municipio a causa de una publicación que habría hecho en el informativo.

“Se realizó una publicación con foto de unas capturas y como que no le gustó a mucha gente”, dijo.

“A mí me llegó una primera advertencia y me la realizó una vecina, la mamá de los niños de uno de los capturados. Ella me dijo: está caliente, para qué se pone a publicar lo que no debe, y yo le dije: tan boba Erika, si usted sabe que ese es mi trabajo. Luego, a los días buscaron a mi hija en el colegio, me mandaron a citar. Yo fui y me dijeron que no diera papaya como estaba y que más bien me abriera del parche, que saliera del pueblo lo antes posible”, agregó.

La supuesta amenaza terminó siendo la peor pesadilla para esta mujer, pues hasta la capital antioqueña llegaron nuevamente las intimidaciones. Ahora la Unidad Nacional de Protección le brinda seguridad para que pueda migrar a otro departamento.