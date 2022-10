Antioqueño se encuentra varado en China por deuda de 30 millones de pesos

Se trata de Edier Alexander Restrepo, un colombiano dedicado al comercio que viajó a China a traer relojes para vender. Durante su viaje debió ser operado de urgencia por un problema de una hernia, un procedimiento que su seguro de viaje no cubrió y que hoy debe pagar para poder regresar a Colombia.



Su esposa, Johana López asegura desde Medellín que no tienen con qué pagar esa cuenta.



Desde la clínica en China, donde está desde el 20 de febrero, Edier Alexander Restrepo pide ayuda a Colombia.



En Medellín, a este colombiano lo espera su esposa y tres hijos quienes le piden ayuda a la cancillería. Además, Edier Alexander espera que al poder salir de la clínica su aerolínea no le cobre un sobrecargo por tener que cambiar la fecha del tiquete de regreso que ya se cumplió.