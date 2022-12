Apostilla de diploma del contralor de Antioquia no es válida para Gobierno español

Concejales y diputados entregarán este jueves nuevas pruebas de que el funcionario presentó el diploma con una apostilla falsa del Gobierno español.



Después de que el contralor reconociera ante la Procuraduría General que no tiene un doctorado como lo dice su hoja de vida y asegurara que no fue él quien diligenció el currículo porque tiene “la letra muy fea”, el exdiputado del Polo Democrático Jorge Gómez califica la tesis de defensa de Zuluaga como ilógica y mentirosa.



El otro demandante es el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, quien pidió que el contralor sea retirado del cargo.



Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que es embarazoso el proceso que afronta el contralor, pero se abstuvo de pronunciarse sobre si debe o no permanecer en el cargo que se vigila el correcto uso de los recursos de Antioquia.



El proceso en contra de Zuluaga Peña está en manos de la Procuraduría General, mientras que desde diversos sectores políticos de Antioquia exigen su renuncia.



