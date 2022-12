Asesinan y prenden fuego a hombre en plena vía pública de La América

Conmoción causó en el barrio Campo Alegre de la comuna 12 La América el asesinato de un joven de entre 20 y 25 años, a quien desconocidos le dispararon en cinco ocasiones y luego le prendieron fuego a su cuerpo en plena vía pública.

El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, señaló que tratan de establecer la identidad de la víctima y esclarecer si el hecho está relacionado con las disputas entre las bandas delincuenciales La Agonía y El Coco que delinquen en la zona.

“Definitivamente no conocen la palabra humanidad, no solamente asesinan, sino que crean este tipo de señales y símbolos totalmente despreciables. El cuerpo aún no ha sido identificado, las autoridades investigan para determinar qué pudo haber ocurrido y quiénes son los responsables de este hecho, que por supuesto tienen que caer”, dijo.

De otro lado, en el barrio Conquistadores fue asesinado un hombre de 28 años, que según las autoridades, trató de hurtarle las pertenencias al conductor de un vehículo quien le disparó en varias ocasiones.