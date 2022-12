Así transcurrió la octava marcha de estudiantes en Medellín

Por cerca de cuatro horas se extendió la manifestación de estudiantes, integrantes de centrales obreras, docentes, transportadores y pensionados, quienes partieron en dos grandes movilizaciones desde el Parque de los Deseos y la sede de Adida en el centro de la ciudad.



Ambas marchas se unieron en el sector de Villanueva, recorrieron la Avenida Oriental, y por la calle San Juan bajaron hasta el Centro Administrativo La Alpujarra de manera pacífica, gritando arengas contra el gobierno del presidente Iván Duque, pidiendo que no sea aprobada la ley de financiación y exigiendo mejor presupuesto para la educación superior.



El presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Ómar Arango, advirtió que si el Gobierno y los trabajadores no llegan pronto a acuerdos y no les ofrecen garantías habrá un gran paro nacional antes de finalizar este año.

“Nosotros vamos a estar a la expectativa porque ya inician los debates en el Congreso de la República y si el Gobierno insiste en esa regresiva reforma tributaria es muy probable que en pocos días nos vamos a un gran paro nacional”, dijo Arango.

Horas después de terminada la movilización, en la Universidad de Antioquia se presentaron desmanes que obligaron a la suspensión de actividades y al cierre de la calle Barranquilla.



