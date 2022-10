Bomberos de Antioquia no tienen herramientas para atender incendios forestales

Cerca de 2.300 bomberos tiene Antioquia para atender las emergencias que por estos días de temporada seca aumentan considerablemente, al cesar las lluvias en parte del departamento. Sin embargo, Bernardo Morales, representante de los bomberos, denuncia que las condiciones de trabajo cada vez son más difíciles porque “no tienen con qué apagar los incendios”.

Aunque es responsabilidad de las administraciones municipales, el representante de los bomberos en Antioquia asegura que en muchos casos, los cuerpos de bomberos solo existen en el papel, porque no hay ni recursos ni apoyo.

Los bomberos reconocen que es una realidad por regiones, donde los del Área Metropolitana están mejor equipados y tiene el apoyo necesario, mientras que en los sitios más apartados no les queda sino pedir que no haya una emergencia porque no tienen cómo atenderla.