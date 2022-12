Cantante de música popular 'El Apachurrao' sufrió intento de robo en Medellín

Según Leonardo Marín, cuando transitaba por la plaza Botero, en pleno centro de la ciudad, un par de sujetos intentaron hurtarle varias de sus pertenencias.



Al huirle a los supuestos ladrones, el cantante dio con un par de auxiliares de la Policía, quienes lo confundieron con un asaltante tras la acusación de los verdaderos delincuentes.



“Yo ya me había escapado de los ladrones. Cuando vi a los bachilleres me alegré (…) Me cogen de la mano los policías bachilleres y se acercan los ladrones a darme golpetazos, pata, puño, menos mal que los cuchillos ya los tenían escondidos por respeto a la autoridad. Los bachilleres me toman, me cogen para que los ladrones me aporren en vez de auxiliarme”, relató el autor de otros discos como ‘El Hoyito’.



En medio de las aclaraciones y los ruegos, el músico popular logró evadir a los uniformados. Al emprender la huida, se encontró con otros dos policías a quienes les explicó su versión, según relató en un video que publicó en sus redes sociales.



Al final, uno de sus seguidores lo reconoció y con un celular le mostró los videos a los uniformados, quienes desenredaron el intento de hurto, después de trasladar a Marín hasta un CAI de la Policía en el centro.

Este es uno de los éxitos de Leonardo Marín: