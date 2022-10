Capturan a policía que pertenecería a banda delincuencial

De acuerdo con las autoridades, el uniformado, al parecer, integraba la Organización delincuencia Odín Robledo, que tiene injerencia en el occidente de Medellín y otras zonas de la ciudad.



El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Rodríguez, manifestó que en la captura le fue encontrada un arma de fuego, munición, explosivo Indugel y once granadas de fragmentación.



Según el coronel Rodríguez, junto con detenido fue capturado otra persona que no hacía parte de la institución.



El uniformado hacía parte de la Sijín de la Policía Antioquia, dependencia que no se ha pronunciado por este caso.