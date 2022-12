Caretorta Palacio Dim, reconocido hincha rojo, es acusado de abuso sexual

Paola Andrea Gallo Martínez es una joven de 24 años y residente en los Estados Unidos, quien recientemente grabó y difundió a través de su perfil en Facebook un video en el que asegura que Caretorta Palacio Dim, uno de los más populares hinchas del equipo rojo, y tío político de la joven, la ultrajó cuando tenía dos años de edad.

“Por ser mi tío pensó que estaba bien abusar de mí. No está bien que mi familia trató de taparlo y que él ande por ahí como si nada”, afirmó Gallo en la grabación.

En el video, que ya fue borrado, la presunta víctima pide que se haga justicia, así sea con lo que ella ha llamado “justicia de la calle”.

“Él debe pagar por lo que me hizo. La justicia ya no le alcanza, pero hay muchas formas para eso”, aseguró la joven.

Caretorta niega haberle hecho algo a quien es su sobrina política.

“Ni a ella ni ninguna niña, yo voy a ofenderla así. Eso no cabe en la mente de nadie. Uno ya adulto, con señora y dos hijos profesionales, ¿me voy a poner en esas con una niñita de dos años? Y ahora tiene 24, yo no sé qué le pasó”, explicó Caretorta con preocupación.

Además adviertió que a raíz del video, él y su familia han recibido amenazas de muerte: “lo que están sacando los otros muchachos del otro equipo, contra mí, diciendo que matemos a ese perro”.

Virginia Martínez, esposa de Caretorta Palacio Dim, aseguró que las denuncias de su sobrina no son ciertas y dijo que se trata de un acto irresponsable de la joven: “yo no sé de dónde salió con eso, esas cosas no son ciertas. Yo nunca me hubiera aguantado esa situación”.

Ahora el popular Caretorta pidió a su joven sobrina que viaje a Colombia y lo denuncie formalmente ante la Fiscalía, para que se inicie un proceso en el que él pueda demostrar su inocencia.

También solicitó apoyo de las autoridades, para que le brinden acompañamiento a raíz de las amenazas que ha recibido.