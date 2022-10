Casa por cárcel para exfuncionarios de Caucasia por irregularidades en contratación

Se trata de Juan Carlos Romero Hernández, ex contratista y Joaquín Emilio Fajardo Landaeta, ex secretario de Planeación de ese municipio del bajo cauca antioqueño.



El Juzgado 38 Penal Municipal de Medellín detalló que ambos no cumplieron con el contrato que estipulaba la construcción de la biblioteca y la obra fue ejecutada parcialmente.



La obra tenía un valor de unos 1.800 millones de pesos y según las autoridades judiciales, se realizaron anticipos y sobre costos injustificados. La Contraloría departamental evidenció un faltante de recursos por 468 millones de pesos para la terminación de la obra.



Juan Carlos Romero Hernández y Joaquín Emilio Fajardo Landaeta no aceptaron los cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimientos legales, prevaricato por acción, falsedad en documento público y concurso homogéneo.