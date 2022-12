Cierre de servicios de Esimed colapsa hospitales de Medellín

Cerrados los servicios de salud, los pacientes deben buscar plan B para recibir atención a sus dolencias, lo que los obliga a acudir a urgencias en otros centros asistenciales.



El director de la clínica Soma, Juan Carlos Aguirre, aseguró que a su red de urgencias están llegando decenas de personas buscando atención, en su mayoría, afiliados a Medimás y manifestó preocupación porque no dan abasto para atender a los pacientes.



Las clínicas y hospitales de la ciudad le enviaron una carta a la secretaría de Salud cuestionando que Medimás no tenga red de atención, lo que hace que en muchas clínicas deban atender a sus pacientes sin que nadie responda por los costos.



