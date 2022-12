Cinco días en paro completan tres rutas integradas al metro en la comuna 13

Son cerca de 40 busetas las que no están prestando el servicio desde la estación del metro San Javier hacia los barrios El Corazón, Belencito, El Morro, Travesías, Betania, Villa Laura, Santa Mónica, La América y Santa Lucía en el occidente de la ciudad.



Según las denuncias de la comunidad, el cese de actividades de los conductores se debe al cobro de una nueva extorsión por parte de combos delincuenciales. Sin embargo, la Policía asegura que no ha recibido denuncias y que si el paro continúa es por razones ajenas a hechos de orden público.



Desde el Metro de Medellín indicaron que es una situación ajena a la empresa, por lo que no han tomado medidas al respecto.



