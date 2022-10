¿Clínica de la Mujer en Medellín se convirtió en un “elefante blanco”?

El abogado y líder comunitario John Jairo Morales, explicó que la Clínica de la Mujer fue pensada como un centro de atención integral en salud para el tratamiento de cáncer de mama y de cuello uterino, que tendría ocho pisos y toda la tecnología médica especializada.



Actualmente, el edificio “solo tiene dos sótanos que presentan problemas en la construcción y en los cuales, hubo al parecer, un sobrecosto de 11 mil millones de pesos”, indicó Morales.



Según el abogado, en el plan de desarrollo de Medellín del año 2012 se destinó un presupuesto de 17 mil millones de pesos para poner en funcionamiento la Clínica de la Mujer, pero la Dirección Seccional de Salud de Antioquia no le dio el aval al proyecto.



En su momento la Clínica de la Mujer recibió fuertes críticas de la Iglesia Católica que consideró que con esta iniciativa se promovía el aborto y no el tratamiento de enfermedades cancerígenas. En la actualidad, no se sabe qué servicios de salud se ofrecerán para esta población en las instalaciones construidas con esa millonaria inversión.