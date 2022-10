¿Cómo dejar de fumar sin tratamientos?

De acuerdo a los resultados del estudio, se evidenció que el consumo de cigarrillo puede generar complicaciones médicas como arterioesclerosis, los aneurismas, ciertos tipos de infecciones, hipertensión arterial, miocardiopatía hipertensiva, cirrosis y puede llegar a incidir en la aparición del cáncer de mama y de pulmón.



Por eso, Elvia Milena Mondragón, epidemióloga de la Nueva EPS, recomienda practicar actividad física para evitar la aparición de estas enfermedades.



La especialista indicó una serie de consejos para que las personas mayores de 50 años que quieran dejar de fumar:

• Realizar un chequeo médico antes de iniciar un plan de acondicionamiento físico.



• Para comenzar es aconsejable realizar ejercicios aeróbicos de corta duración no muy diferentes aquellos que se desarrollan en la vida cotidiana: caminar, nadar, andar en bicicleta o correr son buenos ejemplos y tienen potencial de aliviar el deseo de fumar.



• Lo ideal es intentar practicar la actividad por lo menos 20 minutos, durante siete veces a la semana e ir aumentándolas progresivamente hasta los 60 minutos, para no aumentar de peso, razón principal que aleja a muchos fumadores (sobre todo mujeres) a abandonar el tabaco.



¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al cambiar el ejercicio por el cigarrillo?



Según Mondragón, aumenta el transporte de oxígeno al cerebro, ayuda a consumir calorías y mantiene el peso ideal, mejora los niveles de colesterol y presión arterial y produce distracción para que no te acuerdes del tabaco.