Concejo debatió situación legal de unos 30 mil venezolanos radicados en Medellín

Este miércoles el Concejo de Medellín analizó la situación de los venezolanos en la ciudad y no descarta proponer algunas medidas a la administración municipal para resolver su situación legal.



Uno de los cerca de 30 mil venezolanos radicados en la capital antioqueña es Carlos Alberto Vázquez Morales, quien llegó hace 12 años a la ciudad huyendo de la grave situación de su país.



“He logrado tener un trabajo en el que me siento muy a gusto y he conseguido muy buenos amigos”, dijo.



Este asesor de riesgos manifestó que la vida le cambió porque pudo afianzarse en el sector financiero en Medellín.



Vásquez, al igual que Toni Vitola, líder del partido Voluntad Popular, piden mejores condiciones de vida un trato digno en Colombia.



“Hay un porcentaje muy alto de la población que está con visa turística por lo que solo pueden estar durante seis meses y durante ese tiempo tienen que trabajar de manera informal vendiendo dulces en la calle, trabajando de meseros o lavando carros”, indicó Vitola.