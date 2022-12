Convocan paro en Belén de Bajirá para que Gobierno no los saque de mapa antioqueño

Con el #BelénDeBajiraEsAntioquia los líderes sociales hacen el llamado para salir a marchar en la tarde de este sábado, para reclamar que el Gobierno Nacional no tome decisiones apresuradas.



Henry Chaverra, promotor del paro, asegura que, aunque presienten cuál será el futuro del territorio, no se quedarán quietos ante una situación que tiene enfrentados a dos departamentos que históricamente han sido hermanos.



“Aspiramos a que el Gobierno entienda que no debemos caer en ese llamado que los entes territoriales han hecho (…) Nos parece que en un Estado Social de Derecho no es bien vista (la discusión)”, señaló Chaverra.



Habitantes de ese corregimiento reclaman también que el Gobierno Nacional fije su mirada en Belén de Bajirá y lleve por fin alcantarillado, agua potable, educación y servicios de salud.