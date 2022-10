Cortes de agua: conozca las zonas de Medellín que tendrán interrumpido el servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín informó que, para realizar trabajos de mantenimiento que incluyen el lavado de los tanques de los circuitos La Montaña, La Honda y Las Hamacas, distintas zonas de Medellín tendrán cortes de agua programados durante este semana.

Los cortes en la capital antioqueña comenzarán desde este martes, 4 de octubre, en los circuitos de La Montaña y La Hamaca, mientras que el del circuito la Honda terminará el jueves.

Cortes de agua en Medellín.

Los cortes de esta semana comenzarán este martes, 4 de octubre, desde las 8:00 de la mañana en sectores como Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador, hasta las 4:00 de la tarde del mismo día.

En ese mismo horario, también estarán sin servicio de agua unos 3.132 usuarios de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador.

Finalmente, entre las 9:00 de la noche del miércoles, 5 de octubre, y las 3:00 de la mañana del jueves, 6 de octubre, tendrán corte del agua barrios como Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal) y Nazareth (San Cristóbal), de calle 64 hasta calle 67 entre carrera 117 y carrera 118.

