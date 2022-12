Crisis y apuros económicos: la realidad de afectados a 5 años del desplome de Space

Apuros económicos, crisis familiares y mucha incertidumbre describen lo que viven los afectados del desplome de Space y otros cuatro edificios construidos por CDO y desalojados hace exactamente cinco años.



Un breve silencio aborda a Jeison Urzola al recordar cómo se veía caer a los lejos lo que un día se convirtió en uno de sus mayores sueños.



Aún lo embarga el sentimiento de tristeza al saber que a su esposa y a sus dos hijas este derrumbe les cambió la vida.

“Habíamos construido con mucho amor ese apartamento”, dice consternado por la situación que enfrenta.

Hoy le teme a las alturas, vive en un primer piso y su tristeza es comparada con la de Érika Mazo, esposa de Jesús Adrián, el vigilante que murió en Sapce. Ella tampoco supera la partida de su pareja.



“Yo tengo que buscar cómo seguir sustentando a mis hijos, a mí la empresa donde trabajaba Adrián no me respondió por nada”, comenta.



Así como Jeison y Érika son cientos de personas en Medellín víctimas de las malas construcciones, quienes cinco años después del colapso de Space no superan los problemas económicos y emocionales a raíz de sus pérdidas.