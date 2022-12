Denuncia de desembarque de 150 paramilitares en Murindó, Antioquia, no sería real

El personero de Murindó, en el Urabá antioqueño, Fredy Urón, aclaró la denuncia sobre el supuesto desembarque en su municipio de 150 paramilitares. El funcionario asegura que recibió la información de vecinos del sector del cementerio, pero que no pudo ser verificada.



“Alrededor de 15 personas me dicen: ‘Allá abajo están los paramilitares, hay cerca de 150 hombres’. El Ejército en conjunto con los pocos policías que hay acá sale a patrullar y ellos no encuentran a nadie, según la información que dieron en el consejo de seguridad. Sin embargo, uno emite la alerta porque en los últimos días se han presentado varias situaciones que ameritan, por lo menos, un monitoreo”, dijo el personero.

Por su parte, el alcalde del municipio, Jorge Eliécer Maturana, manifestó que habitantes del municipio han advertido sobre presencia de paramilitares en el casco urbano de esa población

“El comentario que hay de la población es que en el casco urbano hay presencia de algunos milicianos de los paramilitares. Sin embargo, a esas personas que han señalado los ha detenido la Policía y no han encontrado nada. En el área rural la gente dice que hay elenos, la fuerza pública hizo patrullaje por río Murindó, pero me informa que no ha tenido combate con nadie”, aseguró el alcalde.

Tanto el Ejército como la Policía en Antioquia informaron que la llegada de los supuestos paramilitares a Murindó no fue confirmada. Aunque el municipio se mantiene en alerta por la presencia de grupos armados, la llegada masiva de hombres armados no correspondería con la realidad.