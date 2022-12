Deportistas en Antioquia despidieron al beisbolista Jordan Gálvez Ortiz

Pablo Abreu, técnico del equipo antioqueño de béisbol, comentó cómo antes del despegue sintió que iban demasiado pesados y cómo cambio de puesto con Jordan Gálvez.

“Yo me iba a sentar al lado de Alejito Vega, cuando él me dijo que me pasara para atrás”.

Otro de los sobrevivientes relató el extraño Abelardo Paz, otro de los sobrevivientes narró el extraño decolaje de la avioneta privada de matrículas HK 4891 G.

“Al momento del despegue todos sentimos que la avioneta no llevaba como suficiente potencia, no tomó mucha altura y recuerdo muy bien que golpeó contra unas cuerdas o contra un poste y ahí fue donde nos vinimos abajo”.



Este miércoles en medio del llanto, la lluvia y la tristeza, Jordan fue despedido en Medellín. En una misa solemne en el diamante de béisbol fue recordado y homenajeado como uno de los mejores exponentes de este deporte en Antioquia.

Un multitudinario acompañamiento para decir "¡Hasta siempre Jordan Gálvez, nos vemos en la siguiente base!" #SATLV pic.twitter.com/S7bw7xZrHI — Indeportes Antioquia (@IndeportesAnt) November 18, 2015

