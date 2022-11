Dos militares condenados, primeros beneficiados con libertad condicional por la JEP

Dos militares quedaron en libertad condicional por cuenta de los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Uno de ellos es el cabo tercero del Ejército Elvin Andrés Caro Mesa, y el otro es el soldado profesional Luis Emiro Sierra Padilla, ambos condenado por un caso de falso positivo.

Este martes, Luis Emiro Sierra Padilla salió del Batallón Pedro Nel Ospina de Medellín en compañía del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En las próximas horas saldrá de la misma prisión el cabo Elvin Caro.

Caro Mesa y Sierra Padilla fueron condenados a 31 años de prisión por el asesinato de un joven estudiante de 18 años, fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello, en Antioquia, en julio de 2010.



De acuerdo con la Fiscalía, los soldados y otros cinco militares fueron sentenciados a la misma pena, después de que se comprobó que tropas del Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada del Ejército, reportaron la muerte de Samir Enrique Díaz Galet, estudiante de grado 11, como un positivo durante un enfrentamiento con la banda ‘Los Triana’, en el sector la Gabriela de Bello.



“Sin embargo, pruebas de balística practicadas por el CTI determinaron que no existió ningún enfrentamiento, y que la víctima recibió dos impactos de bala por la espalda”, señaló el ente acusador para ese entonces.



