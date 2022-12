¿El Ejército va a cuidar detenidos en sus batallones?

Tras el consejo de seguridad de este martes en la Gobernación de Antioquia, las autoridades civiles y militares hicieron el balance de las cifras de hacinamiento carcelario. Según el gobernador Luis Pérez, a la fecha hay 1.095 detenidos en estaciones de Policía del Área Metropolitana y fue necesario destinar 230 policías para cuidarlos.



En la sede de la Fiscalía en Medellín hay 150 detenidos y en la estación de Policía Antioquia ya son 270 que son custodiados por 100 policías.



La problemática del hacinamiento ahora llegó al Ejército. Según el general Juan Carlos Ramírez, en el batallón militar de la Cuarta Brigada hay 14 detenidos y en el del Bajo Cauca, ocho. Frente a esto debieron destinarse soldados para cuidarlos ante la crisis que viven las estaciones de Policía y las celdas de la Fiscalía.



“Estamos cayendo en algo que puede estar violando el derecho internacional humanitario, al tener que recibir detenidos en los batallones del Ejército”, sentenció el gobernador Luis Pérez al confirmar la detención de civiles en zonas militares.

La propuesta de que militares vigilen a personas capturadas por los problemas que tienen el Inpec y la Policía no es nueva. El gobernador Luis Pérez ya lo había propuesto hace unos años a la Séptima División del Ejército y en ese momento la posibilidad fue descartada.



Por eso, ante la confirmación de que en Antioquia el Ejército está custodiando detenidos, BLU Radio consultó al comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, quien aseguró: “no hay autorizaciones de tener detenidos en unidades militares. Lo de Antioquia fue una emergencia especial, pero no vuelve a suceder. Nosotros no tenemos el marco legal para ello”.



La posibilidad de abrir la puerta para que el Ejército albergue y custodie civiles capturados se da en medio de la propuesta de reforma a la justicia para, entre otras, descongestionar cárceles y estaciones de Policía.

