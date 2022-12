El Festival Gabriel García Márquez de periodismo tendrá 42 actividades gratuitas

Más de 60 invitados de 20 países participarán en las 42 actividades gratuitas del Premio y Festival Gabriel García Márquez de Periodismo 2016.

Entre las personalidades que participarán este año están Marty Baron, director de The Washignton Post; Marina Walker, líder de la investigación de los Panama Papers; Judith Thurman, escritora y periodista de moda, literatura y artes en el diario The New Yorker, entre otros.

El director del Festival, Jaime Abello, manifestó que con el encuentro pretenden “promover un periodismo independiente, ético, que le apueste a la excelencia y a la innovación”.

Abello resaltó que para esta cuarta edición del Premio en Medellín se presentaron 1.609 propuestas de toda América Latina.

El Festival se llevará a cabo en la capital antioqueña del 29 de septiembre al 1 de octubre, y la mayor parte de la programación tendrá lugar en el Jardín Botánico. Sin embargo, otras actividades se realizarán en el Parque Explora, La Pascacia, Canal Parque Telemedellin, Universidad de Antioquia, Universidad Eafit y UPB.