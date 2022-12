El papa Francisco no recibirá titulo de 'Hijo ilustre' otorgado por el Concejo de Medellín

La primera valla que generó polémica fue instalada la semana pasada por la Alcaldía con una frase que nunca dijo el papa Francisco, por lo que las críticas no se hicieron esperar en redes sociales. De inmediato, la publicidad fue desmontada.



Ahora las burlas corren por cuenta de otro anuncio promovido por el Concejo de la ciudad con un mensaje en el que se anuncia que el sumo pontífice es 'Hijo ilustre' de la ciudad. Las críticas se deben a que el texto es en inglés para un papa latino que habla español.



Carlos Zuluaga fue el concejal que hizo la propuesta de declarar al papa como hijo ilustre y que fue aprobada por la corporación el pasado 20 de julio con 17 votos a favor.



#DeFrente desde ya recibimos a @Pontifex como Hijo Ilustre de Medellín. pic.twitter.com/yKjpyn49qu — Carlos Zuluaga Concejal de Medellín (@carlosazuluaga) September 5, 2017

Publicidad





Sin embargo, ese título quedará solo para los concejales porque el arzobispo de la ciudad, Ricardo Tobón, aseguró que el papa no recibirá ese homenaje. Explicó que el Vaticano no acepta este tipo de títulos para no desviar el objetivo del mensaje del sumo pontífice.



El Concejo explicó que fueron en total 15 vallas instaladas y solo una en inglés en un sector por el cual van a transitar los turistas extranjeros que llegarán a la ciudad. Indican que la totalidad de la publicidad fue donada por empresas de vallas de la ciudad.



Lea también: Frase falsa del papa: otro error que obligó a desinstalar vallas en Medellín





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad