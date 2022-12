En $ 100 millones avaluaron objetos robados de museo en San Pedro de los Milagros

Según la investigación adelantada por la Policía, el robo no se registró este fin de semana sino en días pasados, pero los administradores del lugar no había dado aviso a las autoridades.



“Vamos a hacer una investigación clara y tomaremos muestras para ver si encontramos huellas”, explicó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo.



Los objetos religiosos de oro, plata y piedras preciosas fueron avaluados en 100 millones de pesos y aún no han sido hallados por las autoridades.



Varias piezas de oro y piedras preciosas fueron hurtadas del Museo de Arte Religioso de San Pedro de los Milagros. pic.twitter.com/W84RR7eYjy — Alcaldia Municipal (@AlcaldiaSP) July 31, 2016