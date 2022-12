Encuentran en Medellín tres cadáveres abandonados en bolsas

El primer caso se registró en el centro de la ciudad, en el sector de El Chagualo, donde fue hallado el cadáver de un hombre, que también había sido envuelto en papel chicle, pero aún no se han determinado las causas de la muerte porque de acuerdo con las autoridades, no le encontraron signos de violencia.



El segundo hecho se registró en la autopista Medellín – Bogotá, en el sector de la Curva de Rodas, donde fueron encontrados dos cadáveres en bolsas que aún no han sido identificados, según indicó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Restrepo.



La Policía explicó que aún se desconoce si los hechos están relacionados. Respecto al presunto pacto de bandas delincuenciales en Medellín pro la visita del papa, aseguraron que “el único pacto que existe es el de las autoridades contra la criminalidad”.



