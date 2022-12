Estudiantes de colegios públicos de Medellín seguirán en vacaciones

A partir del 4 de julio se reiniciarán las clases en los colegios oficiales del área metropolitana de Medellín, según lo acordaron las secretarías de Educación certificadas del Valle de Aburrá.

El propósito es dar cumplimiento a las 40 semanas académicas restantes, con la reposición del tiempo en el que no asistieron a clases por el paro de maestros, según Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín.

“Se van a reponer todos los 21 días de clase lectiva, que los niños no fueron al aula de clase, que los niños no fueron a estudiar, porque para nosotros es fundamental que esas competencias que, no lograron desarrollarse, se puedan cubrir en estos días”, comentó el secretario Patiño.

Las secretarías decidieron mantener el periodo habitual de vacaciones de mitad de año, hecho que fue aprobado por los sindicatos de maestros de los municipios.

Entre tanto la Secretaría de Educación espera el aval definitivo del Ministerio de Educación para la modificación del calendario escolar.