Exsecretaria de Salud de Medellín afirmó que su salida fue por no reversar un contrato

Una nueva polémica salpica al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien luego de solicitar revertir un contrato y que Milena Lopera, quien hasta el 31 de marzo fue la secretaria de Salud, se negara, le habría pedido la renuncia. El mandatario Quintero se defiende y dice que hace parte de cambios normales de su gabinete.

Solamente cinco meses duró Milena Lopera en el cargo de secretaria de Salud de Medellín tras la salida de la hoy precandidata a la Alcaldía Andree Uribe, y todo, según cuenta la exfuncionaria, podría deberse a manejos de recursos de un contrato.

Según contó la exsecretaria a Blu Radio, después de la salida de Andree Uribe, en sus manos quedó seguir con los proyectos establecidos, entre ellos, un contrato de más de 46 mil millones de pesos, para la ampliación y mejoramiento de las urgencias de la Unidad Intermedia de Santa Cruz.

Publicidad

Pero según Milena Lopera, después de tener el contrato listo y los recursos asignados, le pidieron devolverlos porque serían destinados para otros proyectos con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - Idea.

“A mí abiertamente no me dijeron esto es, pero uno intuye diferentes situaciones y eso era una gran diferencia, entonces, respetuosa de lo que se vino que fue aceptar que me pidieron la carta y yo la presenté”, relató.

Después de negarse a reintegrar los recursos, oh sorpresa, días después le solicitaron la renuncia, razón por la que, después de analizar los movimientos políticos y la salida de Andree Uribe del partido Independientes, Milena asegura que su salida se debe a que ya no la consideraban de confianza para la Alcaldía.

Publicidad

“Lógicamente uno empieza a verificar que suceden unos cambios en el comportamiento de las personas, quizás porque lógicamente al haberme recomendado ella, yo no era del equipo de trabajo de ellos”, aseveró.

Algunas de las situaciones que evidenciaron un distanciamiento con Lopera, fue la no participación en los habituales consejos de gobierno del alcalde Quintero los lunes con todo su gabinete.

Ante las declaraciones de su exfuncionaria, el alcalde Daniel Quintero aseguró que la solicitud de su renuncia no se debía al tema del contrato, sino que hace parte de los cambios necesarios para su gestión.

“No, eso es falso, totalmente. Obviamente nosotros hacemos cambios, el alcalde elegido por los ciudadanos soy yo, yo voy tomando decisiones y haciendo cambios en función de lo que es mejor para la ciudad y le está yendo bien. Es los cambios típicos que ocurren dentro de un gabinete”, respondió el mandatario local.

Publicidad

Hoy, los 46 mil millones de pesos del contrato de mejoramiento de la Unidad Intermedia de Santa Cruz ya están asignados al Idea, según la plataforma de contratación pública Secop, mientras que como encargada de la cartera de salud quedó Mayelis de la Rosa.

Le puede interesar: