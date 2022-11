Familia de víctima rechaza libertad de militares concedida por la JEP

El primero de los militares en quedar libre este martes fue Luis Emiro Sierra Padilla, quien se encontraba en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Medellín.



Para el abogado Sergio Arboleda, representante de la familia de Samir Díaz Galet, el estudiante de 18 años asesinado en 2005, la muerte del joven no se dio en medio del conflicto armado, sino que fue en un casco urbano. Además, no se cumplirían los requisitos de la Ley 1820.



Para el representante de la familia, la decisión del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas “no se acoge a la Ley”.



El jurista indicó que hasta el momento la familia de la víctima no ha sido notificada de la decisión.



El cabo tercero del Ejército, Elvin Andrés Caro Mesa, también fue condenado junto con otros seis militares, a 31 años de prisión, por el asesinato de Díaz Galet, quien fue presentado como un positivo durante un enfrentamiento con la banda delincuencial ‘Los Triana’, en el sector la Gabriela, de Bello, el 28 de marzo de 2005.