Habla sacerdote amenazado de muerte en Caucasia que tuvo que abandonar su iglesia

Triste y atemorizado por su vida, el sacerdote José Luis Sánchez le contó a BLU Radio cómo fue amenazado de muerte por no pagar una extorsión. Dijo que no va a regresar a la parroquia tras la orden de salir del obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos.

"La salida ya es definitiva y toca esperar si monseñor envía otro sacerdote para la comunidad o la deja esperando hasta nuevo decreto", dijo.

El sacerdote, además, explicó que los problemas de orden público son constantes en el Bajo Cauca y que, según él, están empeorando.

"El problema siempre ha existido, pero últimamente más. Recibí una llamada donde me pedían 500 mil pesos y que debía consignar cuando antes. No dieron nombre de ningún grupo, solo decían que si no consignaba era la muerte, o tiraban una granada en la iglesia", contó.

Pese a los refuerzos de seguridad y vigilancia del Ejército y la Policía, la iglesia ya tomó la decisión de que el sacerdote José Luis no regrese a Cuturú. Será el obispo quien lo designe para una nueva parroquia y, si es su voluntad, nombre a otro presbítero para la zona rural de Caucasia.

