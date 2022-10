Hombres armados dispararon contra civiles en vereda de Briceño, Antioquia

Hay incertidumbre en la vereda Altos de Chirí, del municipio de Briceño, Antioquia, pues según las autoridades del municipio, hombres armados llegaron a la zona y dispararon en contra de los civiles, dejando un joven herido que ya fue atendido en San Andrés de Cuerquia.



El secretario de Gobierno de ese municipio, Medardo Ramírez, asegura que la información es confusa porque las autoridades no han podido ingresar hasta la vereda que está, desde la zona urbana de Briceño, a ocho horas de camino.



“Llegó un grupo de cinco personas. Estaban en una cancha, llegaron unos hombres, le hicieron unos tiros a un muchacho que corrió y preguntaron por otros”, dijo.



El secretario dijo que en la zona habría cultivos ilícitos que serían el motivo de la disputa con presuntos paramilitares.



“Lo delicado del tema es que estas veredas está dentro de las 11 veredas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. No hay presencia del Ejército porque hay unas coordenadas que no pueden pasar”, expresó.



Se espera que el mayor general Jorge Salgado Restrepo, comandante de la Séptima División del Ejército, viaje al lugar con un equipo interdisciplinario para esclarecer y verificar cómo está la población civil



-El procurador Fernando Carrillo pidió que se respeten los derechos de los trabajadores, después de que se suspendiera el contrato de la Ruta del Sol, que, según se conoció, está dejando a miles de personas sin empleo.



-Las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer que tenía un disparo en la cabeza en un sector boscoso del sur oeste de Cali.



-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no es cierto que el muro vaya a valer más de lo que se tiene estimado, como lo denunciaron algunos reportes de prensa.



-Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraquíes y manifestantes que reclamaban reformas electorales este sábado en el centro de Bagdad causaron siete muertos y decenas de heridos



-La entrada en vigor de un nuevo decreto migratorio en Argentina, que agiliza la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país, generó malestar entre las asociaciones de inmigrantes, que consideraron que se trata de una reforma que criminaliza a la inmigración y alienta la xenofobia.