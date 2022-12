Incautan dos toneladas de pólvora en Rionegro, Antioquia

La Policía en compañía de funcionarios de la administración municipal, llegó hasta el local comercial “El Vaquero” en el sector de Llanogrande e incautó cerca de dos mil kilos de pólvora, avaluada en mil millones de pesos, por no cumplir con permisos relacionados con el uso del suelo.



El teniente Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de distrito, aseguró que hace un par de meses, la Alcaldía de Rionegro le canceló el permiso de comercializar la pirotecnia en esta localidad del oriente antioqueño.



Lea también: Altavista, Popular y Picacho, los barrios donde se fabrica pólvora ilegal en Medellín



En este momento la pólvora se encuentra en varias bodegas a la espera de la decisión de la corregiduría: si se devuelve el material incautado o ratifica el procedimiento de las autoridades y se realiza la destrucción de la misma.



Según el nuevo Código de Policía, por no cumplir con los requisitos legales para la comercialización de pólvora, se puede abarcar multas que van desde los 729 mil pesos, la incautación del material y el cierre definitivo del establecimiento.