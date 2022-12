Indignación por ataque con arma blanca a un perro en Itagüí

Según testigos del hecho, el victimario estaba reprendiendo a un menor de edad y, cuando pretendía pegarle, el perro de raza pitbull se le aventó y lo mordió. En ese momento le propinó cinco puñaladas al animal.

Testigos del hecho relataron que “el perro se levantó para evitar que lastimaran al niño y por esa razón lo encendieron a puñaladas, hasta la Policía dice que parecía un cuchillo de carnicero”.

El presunto victimario, quien no quiso revelar su nombre, tiene otra versión diferente de los hechos ya que afirma que “yo salí a regañar al perro porque iba a morder a mi sobrino. En ese momento el perro se me pegó a morderme y no se podía soltar por lo que mi mamá lo apuñaló y el perro me soltó”.

El perro fue remitido a un centro especializado para mascotas donde luego de varias cirugías permanece con pronóstico reservado. Las autoridades ya investigan el hecho.