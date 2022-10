Inundaciones provocan enfermedades en población afectada de Murindó

Las afectaciones que deja el desbordamiento del río Murindó en el Urabá antioqueño superó la capacidad de reacción del municipio.



Las autoridades no han podido llegar a Turiquitadó donde 26 familias están afectadas, ni a Coredó donde hay otras 21 familias porque no han disminuido los niveles del agua, según informó Margarita Moncada, vocera del Dapard.



Una comisión integrada por el Dapad, Defensa Civil y siete voluntarios de la Cruz Roja debieron llega a la zona. Además, los niños no pueden ir a las escuelas debido a la falta de caminos secos.