Investigan muerte de joven en “exorcismo” en iglesia cristina de Medellín

La primera opción del joven de 20 años de edad para aliviar los males que lo aquejaban fue acudir a la iglesia cristina.



Allí le habrían practicado un exorcismo y ofrecido, aparte de oraciones, un brebaje, según Arcesio García, tío de la víctima.



Luego de haber recibido el bebedizo el joven no se sentía bien, pero no fue remitido a la clínica sino que fue tratado con oraciones en las que, según su familiar, los miembros de la iglesia le habrían sacado espíritus malignos.



Lo que no se explica el tío es por qué los pastores de la iglesia no llamaron a la Policía o reportaron la muerte del joven sino hasta varias horas después.



El hecho es materia de investigación.