J Balvin arremete contra reguetoneros por apología a violencia y narcos en Medellín

El cantante paisa J Balvin publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se ve a un niño sangrando producto de la guerra. Junto a ella, un mensaje contra sus colegas que usan a Medellín como la reina del narcotráfico.



“Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música… Para mí es un chiste lo que está pasando. ¡Mejor hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad… cero respeto a todos los payasos del género… vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció el mensaje del reguetonero paisa:



“J Balvin demuestra que no solo es un gran músico, sino que es un gran líder y que además quiere a su ciudad. Como a él y a todos nosotros que nos tocó vivir las épocas difíciles del narcotráfico en la ciudad y del narcoterrorismo, él le hace un reclamo justamente a quienes son del mismo género musical y les dice que no más apología al delito, por qué seguir hablando de mafiosos y de violencia”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

No solo es un gran músico, es un gran líder.

Gracias Jose @jbalvin ! Alguien tenía que decirlo. Exaltar la cultura mafiosa nos hace mucho daño como sociedad. Como Ciudadano y como Alcalde de Medellín te doy las gracias. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Gracias parcero. https://t.co/yHBNO3Mz4d — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2018



El mandatario se comunicó con el cantante y espera que en los próximos días se reúnan para hablar de proyectos a favor de los jóvenes de Medellín.