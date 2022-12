Juez concede libertad a alias ‘Karina’

Un juez concedió la libertad a Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina', excomandante del frente 47 de las Farc, pese a la oposición de defensores de víctimas.



El Tribunal de Justicia y Paz sustituyó la medida privativa de la libertad contra Mosquera, quien ya cumplió nueve años de prisión y ahora adelanta labores como gestora de paz en la prisión de Villa Inés en la Brigada 17 del Ejército en Carepa, Urabá antioqueño.



Pese a la oposición de la defensa de las víctimas de Arboleda y Montebonito Caldas, la Fiscalía y el Ministerio Público no se opusieron a los argumentos de la defensa de la exguerrillera, que asegura que se cumplieron los requisitos para que la mujer de 49 años pueda volver a la libertad bajo algunos compromisos.



Le puede interesar: Víctima de alias 'Karina' asegura que la exguerrillera ha cumplido y merece la libertad.



El magistrado Olimpo Castaño confirmó que se le sustituye la medida por una no privativa de la libertad.



Mosquera deberá presentarse ante la Fiscalía cada vez que sea requerida, mantendrá informada a la justicia sobre su lugar de residencia y cualquier cambio en este, además no podrá salir a fiestas o celebraciones fuera de su residencia y no podrá salir del país sin autorización, según señaló el magistrado Castaño.



Además, sobre los argumentos de las defensoras de víctimas, el magistrado señaló que se quedan cortos debido a que señalan que Elda Neyis Mosquera mintió y no reveló dónde están los desaparecidos tras sus acciones delictivas, pero no demostraron con pruebas este señalamiento.



Publicidad