La tragedia que vive la familia de antioqueño linchado en México

Un drama viven los familiares de Ricardo Alonso Lozano, paisa asesinado el pasado martes, al parecer, por una turba en Tetela del Volcán, México.



Aunque los pobladores de esa región lo acusaban de ser miembro de una red colombiana de extorsionistas, su familia dice que él partió hace unos meses hacia el país azteca buscando oportunidades para mejorar su calidad de vida.

“Lo cogieron, lo bajaron del carro, se lo quemaron con el pasaporte. Le decían que allá no querían a los colombianos, por el racismo no lo querían allá. No sé por qué me le hicieron eso, la muerte que le dieron no era justa”, dice su esposa, Beatriz Cardona.

Su hijastra, Nataly Granados, contaba los días que faltaban para volverlo a ver. Un audio en donde pedía ayuda fue lo último que su esposa escuchó de él.



En la conversación, Ricardo aseguró que se encontraba en la comandancia de la Policía, pero luego fue presa de una multitud que lo asesinó señalándolo de cobrar “derecho de piso” en Tetela del Volcán.



Su familia pide a las autoridades mexicanas y colombianas ayuda para conocer la verdad de lo que sucedió y poder repatriar el cuerpo para darle el último adiós.



Ricardo era un reconocido entrenador de fútbol y dirigía dos equipos locales; los alumnos y sus padres aún lo recuerdan con cariño.