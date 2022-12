Líderes de Farc atribuyen asesinatos de excombatientes a grupos paramilitares

Hay temor entre los exguerrilleros de las Farc en Antioquia debido a que este año ya han sido asesinados tres de sus compañeros en el municipio de Ituango y uno en Remedios, al parecer, por parte de grupos paramilitares por ajustes de cuentas, según denunciaron tras el caso más reciente, ocurrido el pasado sábado.

Publicidad

Así lo explicó el vocero de la dirección nacional de las Farc Manuel Antonio González, antes conocido como Elmer Arrieta, quien indicó que esto no sucede solo en Antioquia.

Vea además: Voceros de las Farc en Antioquia temen un "exterminio" como el de la UP

Publicidad

González aseguró que pese a las constantes amenazas contra los líderes, solo él cuenta con esquema de seguridad y a los demás no les han brindado garantías para cumplir con sus labores.

Publicidad

De acuerdo con la administración departamental, no ha sido posible garantizar su seguridad, debido a que no denuncian las amenazas en su contra y no se cuenta con una lista de quiénes son los desmovilizados.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad

Publicidad