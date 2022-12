Los siete docentes amenazados en paro minero no regresarán a Remedios

El comité de amenazas de la Secretaría de Educación departamental estudió cada uno de los casos de los profesores que fueron intimidados y determinaron que no debían regresar al municipio.



Aunque todas las amenazas se dieron en torno al paro minero, no quiere decir que tengan que estar directamente vinculadas con el tema. Así lo aseguró el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo.



Las amenazas se dieron mediante panfletos, llamadas o intimidación personal y frente al estudio de riesgo investigado por la Defensoría, la Personería del Pueblo, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, se determinó que no regresaran a los colegios donde estaban enseñando.



