Más de mil personas están sin servicio de acueducto en el nordeste antioqueño

El explosivo habría detonado la noche del sábado en una de las tuberías del acueducto Doña Ana, propiedad de la compañía y que abastece de agua a por lo menos mil 200 personas, incluyendo La Unidad Educativa La Salada y el Batallón Especial y Energético Vial N. 8.



De acuerdo con el comunicado, este ataque fue perpetrado por el “cartel de explosivos” grupo que estaría surgiendo en las regiones del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño y que no solo produciría, sino que también comercializaría Indumil a diferentes bandas criminales.



Se lee además que “la fuerza pública dispuesta por la Gobernación de Antioquia para garantizar la seguridad en estos municipios no ha sido suficiente, no obstante, las denuncias pertinentes que ha presentado la Compañía a raíz de las vías de hecho registradas durante los días de paro”.



Por último, pidieron mayor acompañamiento por parte de las autoridades pues, con la llegada de los indígenas que apoyan el paro, según Lombardo Paredes Arenas, presidente de Gran Colombia Gold, podrían aumentar las vías de hecho.



